Главная Волейбол Новости

«Ленинградка» обыграла московское «Динамо» в матче группового этапа Кубка Победы

Комментарии

Сегодня, 2 сентября, состоялся очередной матч Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграла московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 25:23, 21:25, 15:9)

Кубок Победы (ж) . Группа A. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (24:26, 25:21, 25:23, 21:25, 15:9).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Комментарии
