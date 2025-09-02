«Ленинградка» обыграла московское «Динамо» в матче группового этапа Кубка Победы

Сегодня, 2 сентября, состоялся очередной матч Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграла московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 25:23, 21:25, 15:9)

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (24:26, 25:21, 25:23, 21:25, 15:9).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».