«Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в матче Кубка Победы по волейболу

Сегодня, 2 сентября, состоялся очередной матч Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А «Локомотив» из Калининграда обыграла краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».