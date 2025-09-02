Скидки
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в матче Кубка Победы по волейболу

Комментарии

Сегодня, 2 сентября, состоялся очередной матч Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В группе А «Локомотив» из Калининграда обыграла краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Кубок Победы (ж) . Группа A. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 20:15 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Броникова
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Ежак, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы по волейболу
Турнирная таблица Кубка Победы по волейболу
