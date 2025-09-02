Скидки
Волейбол

Кубок Победы, женщины: результаты матчей на 2 сентября

Комментарии

Сегодня, 2 сентября, продолжился Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура провели команды группы А.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 2 сентября:

  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (24:26, 25:21, 25:23, 21:25, 15:9).
  • «Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Калининград) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы Б провели в Казани, игры группы А прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

