Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, продолжится Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 5-го тура проведут команды группы А.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Расписание матчей 3 сентября (время московское):

16:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар);

19:00. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».