Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Нидерланды – Япония, результат матча 3 сентября 2025, счет 2:3, 1/4 финала ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Сборная Японии вышла в полуфинал ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Нидерланды
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, женская сборная Японии вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/4 финала японские волейболистки обыграли сборную Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 13:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Япония
Нидерланды: Тен Бринке, Герритсен, ван Ален, Бонгартс, ван де Воссе, Вос, Яспер, Далдероп, Кок, Стют, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк, Янсен
Япония: Араки, Симамура, Исикава, Сэки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Вада, Миябэ, Ивасава, Накагава, Сато, Китамадо, Акимото

За выход в финал соревнований представительницы Японии сыграют с победителем поединка между сборными США и Турции.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана. 20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Материалы по теме
Кто станет лишним? Все расклады на четвертьфиналы ЧМ-2025 по волейболу
Кто станет лишним? Все расклады на четвертьфиналы ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android