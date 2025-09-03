Сборная Японии вышла в полуфинал ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Нидерланды

Сегодня, 3 сентября, женская сборная Японии вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/4 финала японские волейболистки обыграли сборную Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).

За выход в финал соревнований представительницы Японии сыграют с победителем поединка между сборными США и Турции.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана. 20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).