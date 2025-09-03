Сборная Японии вышла в полуфинал ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Нидерланды
Сегодня, 3 сентября, женская сборная Японии вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/4 финала японские волейболистки обыграли сборную Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).
ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 13:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Япония
Нидерланды: Тен Бринке, Герритсен, ван Ален, Бонгартс, ван де Воссе, Вос, Яспер, Далдероп, Кок, Стют, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк, Янсен
Япония: Араки, Симамура, Исикава, Сэки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Вада, Миябэ, Ивасава, Накагава, Сато, Китамадо, Акимото
За выход в финал соревнований представительницы Японии сыграют с победителем поединка между сборными США и Турции.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана. 20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
