Италия — Польша. Прямая трансляция
16:30 Мск
Волейбол

Италия — Польша, результат матча 3 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Италия обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, женская сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/4 финала итальянские волейболистки обыграли сборную Польши. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Польша
Италия: Эгону - 20, Фар - 12, Нервини - 9, Силла - 7, Данези - 5, Антропова - 2, Орро - 1, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Джованни, Акрари
Польша: Стысяк - 15, Дамаске - 9, Корнелюк - 8, Лукасик - 8, Смажек - 3, Венерска - 1, Юрчик - 1, Грика, Ковалевска, Пясецка, Щигловска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк

За выход в финал соревнований представительницы Японии сыграют с победителем поединка между сборными Бразилии и Франции.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана. 20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

