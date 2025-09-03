Италия обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу
Поделиться
Сегодня, 3 сентября, женская сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/4 финала итальянские волейболистки обыграли сборную Польши. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).
ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Польша
Италия: Эгону - 20, Фар - 12, Нервини - 9, Силла - 7, Данези - 5, Антропова - 2, Орро - 1, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Джованни, Акрари
Польша: Стысяк - 15, Дамаске - 9, Корнелюк - 8, Лукасик - 8, Смажек - 3, Венерска - 1, Юрчик - 1, Грика, Ковалевска, Пясецка, Щигловска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк
За выход в финал соревнований представительницы Японии сыграют с победителем поединка между сборными Бразилии и Франции.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана. 20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
18:11
-
17:52
-
15:29
-
09:40
-
09:30
- 2 сентября 2025
-
22:18
-
22:03
-
19:30
-
00:36
- 1 сентября 2025
-
20:47
-
20:17
-
20:03
-
12:45
-
10:00
-
09:30
- 31 августа 2025
-
21:39
-
21:12
-
18:45
-
18:12
-
17:49
-
15:13
-
10:47
-
09:55
- 30 августа 2025
-
22:00
-
21:40
-
19:11
-
19:00
-
18:14
-
17:53
-
14:59
-
12:17
-
09:55
-
09:49
-
09:45
- 29 августа 2025
-
23:11