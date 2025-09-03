Италия обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу

Сегодня, 3 сентября, женская сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В 1/4 финала итальянские волейболистки обыграли сборную Польши. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).

За выход в финал соревнований представительницы Японии сыграют с победителем поединка между сборными Бразилии и Франции.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана. 20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).