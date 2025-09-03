Скидки
Волейбол

Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 3 сентября

Комментарии

Сегодня, 3 сентября, в Таиланде продолжился чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/4 финала. Женщины. Результаты 3 сентября:

  • Япония — Нидерланды — 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).
  • Италия — Польша — 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В текущем розыгрыше чемпионата мира сербские волейболистки проиграли на стадии 1/8 финала сборной Нидерландов со счётом 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Сетка ЧМ-2025 по волейболу
