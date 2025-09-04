Скидки
США — Турция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 4 сентября

Аудио-версия:
Сегодня, 4 сентября, в Таиланде продолжится чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф, 1/4 финала. Женщины (время — московское):

13:00. Бразилия — Франция;
16:30. США — Турция.

Ранее в полуфинал соревнований вышли Япония и Италия. Победитель пары США — Турция сыграет с японками, лучшая команда четвертьфинала Бразилия — Франция встретится с итальянками.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В текущем розыгрыше чемпионата мира сербские волейболистки проиграли на стадии 1/8 финала сборной Нидерландов со счётом 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).

Расписание ЧМ-2025
Сетка ЧМ-2025
