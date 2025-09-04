Скидки
США — Турция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 4 сентября

Комментарии

Сегодня, 4 сентября, продолжится Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи заключительного 6-го тура проведут команды группы А.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Расписание матчей 4 сентября (время московское):

17:00. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва);
20:00. «Локомотив» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» проходят в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Расписание Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
