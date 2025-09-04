Скидки
Главная Волейбол Новости

Бразилия — Франция, результат матча 4 сентября 2025, счет 3:0, 1/4 финала ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Волейболистки сборной Бразилии победили команду Франции в четвертьфинале ЧМ-2025
Комментарии

Женская сборная Бразилии одержала победу над командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу. Встреча на «Хуамарк Индор Стэдиум» в Бангкоке завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (27:25, 33:31, 25:19).

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 13:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Франция
Бразилия: Бергманн - 17, Гимараес - 13, Монтибеллер - 12, Дуарте - 10, Кудиесс - 10, Ратцке - 2, Карнейро, Виэзел, Неззо, Венк, Насименто, Сантос, Васкес, де Арруда
Франция: Казот - 20, Ндиайе - 15, Ротар - 10, Сильвес - 7, Фангеду - 2, Элуга - 2, Стоилькович - 1, Жикель - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Данар-Селосс, Массюэль, Авежен, Желен

В полуфинале бразильянки сыграют со сборной Италии. Матч состоится 6 сентября.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете). Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана.

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая на нынешнем турнире вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв в пяти партиях Нидерландам.

Календарь ЧМ-2025 (ж)
Сетка ЧМ-2025 (ж)
