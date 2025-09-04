Сборная Турции впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв США

Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинальный раунд чемпионата мира – 2025, который проходит в Таиланде. Для Турции это историческое достижение, до 2025 года представительницы этой страны ни разу не выходили в полуфинал мирового первенства.

В матче 1/4 финала представительницы Турции со счётом 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) обыграли команду США.

За выход в финал ЧМ-2025 сборная Турции сразится с командой Японии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.