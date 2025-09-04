Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
США — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

США — Турция, результат матча 4 сентября 2025, счет 1:3, 1/4 финала ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Сборная Турции впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв США
Аудио-версия:
Комментарии

Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинальный раунд чемпионата мира – 2025, который проходит в Таиланде. Для Турции это историческое достижение, до 2025 года представительницы этой страны ни разу не выходили в полуфинал мирового первенства.

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 16:30 МСК
США
Окончен
1 : 3
Турция
США: Поултер, Скиннер, Франтти, Хенц, Родригес, Скиннер, Иджайд, Реттке, Франклин, Огбогу, Джимерсон, Каахаайна-Торрес, Эгглстон, Самеди
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Джек, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Эркек, Айдын, Акарчесме, Каракурт

В матче 1/4 финала представительницы Турции со счётом 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) обыграли команду США.

За выход в финал ЧМ-2025 сборная Турции сразится с командой Японии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу (ж)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу (ж)
Материалы по теме
Драма на ЧМ-2025! Нидерландки были в шаге от полуфинала, но японки вытащили концовку
Драма на ЧМ-2025! Нидерландки были в шаге от полуфинала, но японки вытащили концовку
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android