Определились все участники 1/2 финала ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Определились полуфинальные пары женского чемпионата мира — 2025 по волейболу
На женском чемпионате мира – 2025 по волейболу, который проходит в Таиланде, определились полуфинальные пары. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Волейбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Полуфинальные пары:

Япония – Турция;
Италия – Бразилия.

Оба полуфинальных матча ЧМ-2025 пройдут в субботу, 6 сентября.

Отметим, что волейболистки сборной Турции впервые в истории страны вышли в полуфинальную стадию ЧМ.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

