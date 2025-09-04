Определились полуфинальные пары женского чемпионата мира — 2025 по волейболу

На женском чемпионате мира – 2025 по волейболу, который проходит в Таиланде, определились полуфинальные пары. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.
Волейбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Полуфинальные пары:
Япония – Турция;
Италия – Бразилия.
Оба полуфинальных матча ЧМ-2025 пройдут в субботу, 6 сентября.
Отметим, что волейболистки сборной Турции впервые в истории страны вышли в полуфинальную стадию ЧМ.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.