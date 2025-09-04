Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ЧМ по волейболу среди женщин 2025: результаты на 4 сентября, календарь, таблица

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 4 сентября, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Таиланде прошёл очередной игровой день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин, в его рамках состоялось два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф. Женщины. Результаты на 4 сентября:

Бразилия – Франция – 3:0 (27:25, 33:31, 25:19);
Турция – США – 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Турнирная сетка ЧМ-2025 по волейболу (ж)
Календарь ЧМ-2025 по волейболу (ж)
Материалы по теме
Турция переписала историю волейбола! Команда впервые вышла в полуфинал чемпионата мира
Турция переписала историю волейбола! Команда впервые вышла в полуфинал чемпионата мира
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android