ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 4 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 4 сентября, в Таиланде прошёл очередной игровой день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин, в его рамках состоялось два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф. Женщины. Результаты на 4 сентября:

Бразилия – Франция – 3:0 (27:25, 33:31, 25:19);

Турция – США – 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.