Кубок Победы, женщины: результаты матчей 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, прошёл очередной игровой день Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 6-го тура провели команды группы «А».

Волейбол. Кубок Победы. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 4 сентября:

«Динамо Краснодар» (Краснодар) — «Динамо Москва» (Москва) – 3:1 (15:25, 25:23, 25:22, 25:22);

«Локомотив» (Калининградская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 1:3 (15:25, 21:25, 25:13, 21:25).

Кубок Победы продлится с 26 августа по 28 сентября. В его рамках команды разбиты на две группы, на групповом этапе команды сыграют в два круга. Первый круг пройдёт с 26 по 31 августа, второй – с 11 по 14 сентября. В «Финал четырёх» выйдут по две лучшие команды из каждой группы. «Финал четырёх» состоится с 26 по 28 сентября.