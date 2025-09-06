Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Япония — Турция: во сколько начало матча ЧМ по волейболу, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 сентября, состоится полуфинальный матч чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года между сборными Японии и Турции. Игра пройдёт на арене «Хуамарк Индор Стэдиум» (Бангкок, Таиланд). Встреча начнётся в 11:30 мск. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

