Италия — Бразилия: во сколько начало матча ЧМ по волейболу, где смотреть прямую трансляцию

Италия — Бразилия. Прямая трансляция
15:30 Мск
Главная Волейбол Новости

Италия — Бразилия: во сколько начало матча ЧМ по волейболу среди женщин 2025, где смотреть прямую трансляцию

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, состоится полуфинальный матч чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года между сборными Италии и Бразилии. Игра пройдёт на арене «Хуамарк Индор Стэдиум» (Бангкок, Таиланд). Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Права на трансляцию матча ЧМ по волейболу среди женщин Италия — Бразилия в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧМ-2025 (ж) . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:30 МСК
Италия
Не начался
Бразилия
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Виды волейбола, о которых вы не знали:

