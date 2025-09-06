Сборная Турции обыграла Японию в полуфинале ЧМ-2025 по волейболу

Женская сборная Турции по волейболу вышла в финал чемпионата мира – 2025, который проходит в Таиланде. В полуфинальном поединке турецкие волейболистки в четырёх партиях одолели Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).

В матче за титул сборная Турции сыграет с победителем матча Бразилия — Италия. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.