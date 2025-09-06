Сборная Турции обыграла Японию в полуфинале ЧМ-2025 по волейболу
Женская сборная Турции по волейболу вышла в финал чемпионата мира – 2025, который проходит в Таиланде. В полуфинальном поединке турецкие волейболистки в четырёх партиях одолели Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).
ЧМ-2025 (ж) . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 11:30 МСК
Япония
Окончен
1 : 3
Турция
Япония: Вада - 22, Исикава - 19, Сато - 9, Симамура - 8, Миябэ - 5, Сэки - 1, Ямада - 1, Акимото - 1, Араки, Кодзима, Фукудомэ, Ивасава, Накагава, Китамадо
Турция: Варгас - 28, Эрдем Дюндар - 13, Каракурт - 13, Гюнеш - 12, Айдын - 4, Озбай - 2, Баладын - 2, Орге Гюнер, Джек, Джебеджиоглу, Шахин, Калач, Эркек, Акарчесме
В матче за титул сборная Турции сыграет с победителем матча Бразилия — Италия. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.
