Женская сборная Турции впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по волейболу

Женская сборная Турции по волейболу добилась исторического достижения, впервые в своей истории выйдя в финал чемпионата мира. В полуфинальном поединке турнира, который в этом году проходит в Таиланде, турецкие волейболистки в четырёх партиях одолели Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).

В матче за титул сборная Турции сыграет с победителем матча Бразилия — Италия. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.