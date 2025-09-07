Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турция — Италия: во сколько начало финала ЧМ по волейболу, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 сентября, состоится финальный матч чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года между сборными Турции и Италии. Игра пройдёт на арене «Хуамарк Индор Стэдиум» (Бангкок, Таиланд). Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В полуфинале соревнования сборная Турции в четырёх партиях одолела Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25). На этой же стадии турнира сборная Италии в пяти сетах выиграла у Бразилии — 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

