Главная Волейбол Новости

Бразилия – Италия, результат матча 6 сентября 2025, счет 2:3, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Женская сборная Италии вышла в финал ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Бразилию
Женская сборная Италии по волейболу вышла в финал чемпионата мира – 2025, проходящего в Таиланде, обыграв в матче 1/2 финала национальную команду Бразилии со счётом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

ЧМ-2025 (ж) . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 2
Бразилия
Италия: Антропова - 28, Силла - 21, Эгону - 9, Нервини - 8, Фар - 8, Данези - 4, Джованни - 4, Орро - 3, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Акрари
Бразилия: Гимараес - 28, Монтибеллер - 19, Дуарте - 14, Кудиесс - 14, Бергманн - 8, Насименто - 5, Ратцке - 2, Карнейро, Виэзел, Неззо, Венк, Сантос, Васкес, де Арруда

В матче за титул сборная Италии сыграет с волейболистками Турции, которые впервые в истории своих выступлений на чемпионатах мира вышли в финал, обыграв сборную Японии со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25). Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Сетка плей-офф ЧМ-2025
Календарь плей-офф ЧМ-2025
