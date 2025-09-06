Женская сборная Италии вышла в финал ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Бразилию

Женская сборная Италии по волейболу вышла в финал чемпионата мира – 2025, проходящего в Таиланде, обыграв в матче 1/2 финала национальную команду Бразилии со счётом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

В матче за титул сборная Италии сыграет с волейболистками Турции, которые впервые в истории своих выступлений на чемпионатах мира вышли в финал, обыграв сборную Японии со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25). Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.