Определились участники финального матча ЧМ по волейболу среди женщин — 2025

Сегодня, 6 сентября, в Таиланде прошли полуфинальные матчи женского чемпионата мира по волейболу – 2025, по результатам которых определились участники решающего матча турнира. В финале чемпионата мира – 2025 сыграют сборные Турции и Италии.

Турецкие волейболистки в своём полуфинале были сильнее команды Японии со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25) и впервые в истории вышли в решающий матч турнира. Сборная Италии в напряжённой игре была сильнее представительниц Бразилии, обыграв их со счётом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13). Таким образом, сборные Турции и Италии сыграют в финале турнира, а волейболистки Японии и Бразилии поспорят за бронзовые награды мирового первенства.

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.