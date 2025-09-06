Скидки
Определились участники финального матча ЧМ по волейболу среди женщин — 2025

Определились участники финального матча ЧМ по волейболу среди женщин — 2025
Сегодня, 6 сентября, в Таиланде прошли полуфинальные матчи женского чемпионата мира по волейболу – 2025, по результатам которых определились участники решающего матча турнира. В финале чемпионата мира – 2025 сыграют сборные Турции и Италии.

ЧМ-2025 (ж) . Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Турция
Не начался
Италия
Турецкие волейболистки в своём полуфинале были сильнее команды Японии со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25) и впервые в истории вышли в решающий матч турнира. Сборная Италии в напряжённой игре была сильнее представительниц Бразилии, обыграв их со счётом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13). Таким образом, сборные Турции и Италии сыграют в финале турнира, а волейболистки Японии и Бразилии поспорят за бронзовые награды мирового первенства.

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Сетка плей-офф - 2025
Календарь плей-офф - 2025
