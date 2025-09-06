Скидки
ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 6 сентября, календарь, таблица

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 6 сентября, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Таиланде прошёл очередной игровой день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин, в рамках которого состоялись два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф. Женщины. Результаты на 6 сентября:

  • Италия – Бразилия – 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13);
  • Турция – Япония – 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Сетка плей-офф ЧМ - 2025
Календарь плей-офф ЧМ - 2025
