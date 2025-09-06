Скидки
Волейбол

Антропова — о матче с Бразилией: счастлива, что удалось дожать соперника в концовке

Антропова — о матче с Бразилией: счастлива, что удалось дожать соперника в концовке
Бывшая российская волейболистка Екатерина Антропова, выступающая в составе сборной Италии, поделилась впечатлениями после выхода в финал чемпионата мира – 2025, проходящего в Таиланде. В полуфинале турнира сборная Италии обыграла команду Бразилии со счётом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

ЧМ-2025 (ж) . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 2
Бразилия
Италия: Антропова - 28, Силла - 21, Эгону - 9, Нервини - 8, Фар - 8, Данези - 4, Джованни - 4, Орро - 3, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Акрари
Бразилия: Гимараес - 28, Монтибеллер - 19, Дуарте - 14, Кудиесс - 14, Бергманн - 8, Насименто - 5, Ратцке - 2, Карнейро, Виэзел, Неззо, Венк, Сантос, Васкес, де Арруда

«Мы чувствуем себя отлично. Я очень счастлива, что нам удалось дожать соперника в концовке. Это был невероятный матч, интересный и для зрителей, и для нас на площадке. Он был очень трудным, и всё прошло так, как мы и ожидали. Я горжусь командой. Мы не всегда показывали свой лучший волейбол, но всё равно смогли держаться. Бразилия сыграла потрясающе, и было видно, что они отдают всю душу на площадке. Теперь нам нужно как можно быстрее восстановиться, ведь впереди ещё один финал», – приводит слова Антроповой пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

За золотые медали чемпионата мира – 2025 сборная Италии поспорит с волейболистками Турции. Финальный матч турнира запланирован на 7 сентября.

