Антропова — о матче с Бразилией: счастлива, что удалось дожать соперника в концовке

Бывшая российская волейболистка Екатерина Антропова, выступающая в составе сборной Италии, поделилась впечатлениями после выхода в финал чемпионата мира – 2025, проходящего в Таиланде. В полуфинале турнира сборная Италии обыграла команду Бразилии со счётом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

«Мы чувствуем себя отлично. Я очень счастлива, что нам удалось дожать соперника в концовке. Это был невероятный матч, интересный и для зрителей, и для нас на площадке. Он был очень трудным, и всё прошло так, как мы и ожидали. Я горжусь командой. Мы не всегда показывали свой лучший волейбол, но всё равно смогли держаться. Бразилия сыграла потрясающе, и было видно, что они отдают всю душу на площадке. Теперь нам нужно как можно быстрее восстановиться, ведь впереди ещё один финал», – приводит слова Антроповой пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

За золотые медали чемпионата мира – 2025 сборная Италии поспорит с волейболистками Турции. Финальный матч турнира запланирован на 7 сентября.