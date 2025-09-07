Скидки
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, в Таиланде завершится чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. Состоятся матчи, в которых определится победитель турнира, а также бронзовый призёр соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф. Женщины (время — московское)

Матч за 3-е место:
11:30. Япония — Бразилия.

Финал:
15:30. Италия —Турция.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В текущем розыгрыше чемпионата мира сербские волейболистки проиграли на стадии 1/8 финала сборной Нидерландов со счётом 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).

