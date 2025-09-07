Япония — Бразилия: во сколько начало, где смотреть матч за 3-е место ЧМ по волейболу

Сегодня, 7 сентября, состоится матч за третье место на чемпионате мира по волейболу 2025 года среди женщин между сборными Японии и Бразилии. Игра пройдёт на арене «Хуамарк Индор Стэдиум» (Бангкок, Таиланд). Встреча начнётся в 11:30 мск. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.