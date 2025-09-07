Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Турция — Италия: текстовая онлайн-трансляция финала ЧМ по волейболу

Турция — Италия: текстовая онлайн-трансляция финала ЧМ по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, состоится финальный матч чемпионата мира по волейболу 2025 года среди женщин между сборными Турции и Италии. Игра пройдёт на арене «Хуамарк Индор Стэдиум» (Бангкок, Таиланд). Встреча начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2025 (ж) . Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Турция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

В полуфинале соревнования сборная Турции в четырёх партиях одолела Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25). На этой же стадии турнира сборная Италии в пяти сетах выиграла у Бразилии — 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Материалы по теме
Вот это развязка! Турция — в финале волейбольного ЧМ-2025
Вот это развязка! Турция — в финале волейбольного ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android