Турция — Италия: текстовая онлайн-трансляция финала ЧМ по волейболу

Сегодня, 7 сентября, состоится финальный матч чемпионата мира по волейболу 2025 года среди женщин между сборными Турции и Италии. Игра пройдёт на арене «Хуамарк Индор Стэдиум» (Бангкок, Таиланд). Встреча начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

В полуфинале соревнования сборная Турции в четырёх партиях одолела Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25). На этой же стадии турнира сборная Италии в пяти сетах выиграла у Бразилии — 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.