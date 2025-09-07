Сборная Бразилии обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ-2025 по волейболу

Женская сборная Бразилии по волейболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира – 2025, который проходит в Таиланде. В матче за третье место бразильские волейболистки в пяти партиях одолели Японию. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:11, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).

Сегодня также состоится финальный поединок турнира, в котором сыграют сборные Турции и Италии. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.