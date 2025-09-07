Скидки
Главная Волейбол Новости

Бразилия – Япония, результат матча 7 сентября 2025, счет 3:2, матч за 3-е место ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Сборная Бразилии обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ-2025 по волейболу
Женская сборная Бразилии по волейболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира – 2025, который проходит в Таиланде. В матче за третье место бразильские волейболистки в пяти партиях одолели Японию. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:11, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).

ЧМ-2025 (ж) . За 3-е место
07 сентября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Япония
Окончен
2 : 3
Бразилия
Япония: Араки, Симамура, Исикава, Сэки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Вада, Миябэ, Ивасава, Накагава, Сато, Китамадо, Акимото
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Кудиесс, Ратцке, Гимараес, Неззо, Венк, Насименто, Бергманн, Сантос, Васкес, де Арруда

Сегодня также состоится финальный поединок турнира, в котором сыграют сборные Турции и Италии. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Сетка ЧМ-2025 по волейболу
