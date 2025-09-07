Скидки
Турция — Италия, результат матча 7 сентября, счёт 2:3, финал ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Женская сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу, обыграв Турцию
Сегодня, 7 сентября, состоялся финальный матч чемпионата мира по волейболу 2025 года среди женщин между сборными Турции и Италии. Победу одержали итальянские волейболистки со счётом 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

ЧМ-2025 (ж) . Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Турция
Окончен
2 : 3
Италия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Джек, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Эркек, Айдын, Акарчесме, Каракурт
Италия: Камби, де Дженнаро, Ферсино, Орро, Сартори, Данези, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованни, Антропова, Акрари

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд прошёл с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).

В полуфинале соревнования сборная Турции в четырёх партиях одолела Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25). На этой же стадии турнира сборная Италии в пяти сетах выиграла у Бразилии — 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

Предыдущие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

