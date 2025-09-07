Женская сборная Италии во второй раз выиграла ЧМ по волейболу

Женская сборная Италии во второй раз выиграла чемпионат мира по волейболу. Сегодня, 7 сентября, итальянские волейболистки в финале обыграли представительниц Турции со счётом 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8). Первую победу итальянки одержали в 2002 году. Тогда они обыграли сборную США.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходил с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете). В полуфинале соревнования сборная Италии в пяти сетах выиграла у Бразилии — 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

Предыдущие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.