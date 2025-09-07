Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская сборная Италии во второй раз выиграла ЧМ по волейболу

Женская сборная Италии во второй раз выиграла ЧМ по волейболу
Комментарии

Женская сборная Италии во второй раз выиграла чемпионат мира по волейболу. Сегодня, 7 сентября, итальянские волейболистки в финале обыграли представительниц Турции со счётом 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8). Первую победу итальянки одержали в 2002 году. Тогда они обыграли сборную США.

ЧМ-2025 (ж) . Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Турция
Окончен
2 : 3
Италия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Джек, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Эркек, Айдын, Акарчесме, Каракурт
Италия: Камби, де Дженнаро, Ферсино, Орро, Сартори, Данези, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованни, Антропова, Акрари

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходил с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете). В полуфинале соревнования сборная Италии в пяти сетах выиграла у Бразилии — 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

Предыдущие чемпионки мира — сборная Сербии, которая в текущем розыгрыше вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в пяти партиях Нидерландам.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Материалы по теме
Женская сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу, обыграв Турцию
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android