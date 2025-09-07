Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 7 сентября

Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 7 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Таиланде завершился чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. Состоялись матчи, в которых определился победитель турнира, а также бронзовый призёр соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф. Женщины. Результаты:

Матч за 3-е место:
Бразилия — Япония — 3:2 (25:11, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).

Финал:
Италия —Турция — 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходил с 22 августа по 7 сентября. Предыдущим чемпионом мира является сборная Сербии. В текущем розыгрыше чемпионата мира сербские волейболистки проиграли на стадии 1/8 финала сборной Нидерландов со счётом 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Материалы по теме
Женская сборная Италии во второй раз выиграла ЧМ по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android