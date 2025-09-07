Результаты матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, в Таиланде завершился чемпионат мира — 2025 по волейболу среди женщин. Состоялись матчи, в которых определился победитель турнира, а также бронзовый призёр соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Таиланд. Плей-офф. Женщины. Результаты:

Матч за 3-е место:

Бразилия — Япония — 3:2 (25:11, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).

Финал:

Италия —Турция — 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходил с 22 августа по 7 сентября. Предыдущим чемпионом мира является сборная Сербии. В текущем розыгрыше чемпионата мира сербские волейболистки проиграли на стадии 1/8 финала сборной Нидерландов со счётом 2:3 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15).