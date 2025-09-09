Скидки
Главная Волейбол Новости

Наталия Гончарова продлила контракт с московским «Динамо»

Капитан московского «Динамо» российская волейболистка диагональная Наталия Гончарова продолжит выступление в клубе в сезоне-2025/2026. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

Ранее сообщалось, что Гончарова отказалась продлевать контракт с «Динамо».

36-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. Прошедший сезон стал для неё 17-м за столичную команду. В составе московского клуба она шесть раз выиграла золото чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а также трижды выигрывала национальный Суперкубок. Также она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. В 2010 году ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

