Грачёва — о новом контракте Гончаровой с «Динамо»: её возвращение — это усиление

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2000, бывшая волейболистка Татьяна Грачёва поделилась мнением о подписании нового контракта между московским «Динамо» и волейболисткой Наталией Гончаровой. Ранее сообщалось, что волейболистка может заключить контракт с одним из европейских клубов.

«Мне кажется, что здесь это решение очень важно — и в игровом плане, и в символическом. Наташа — это большая фигура. У нас сейчас просто нет волейболисток, которые так долго и стабильно выступали бы за одну команду.

Она играет в ведущем клубе страны, она — лицо этого клуба. Безусловно. Она никогда в своей карьере не играла в других российских командах, много лет была капитаном, незаменимым игроком «Динамо» и национальной команды. Нравится это кому-то или нет, но мы много лет не могли найти полноценную замену ей на позиции диагональной. Поэтому, безусловно, её возвращение — это усиление.

Мне очень радостно, что клуб в такой юбилейный сезон сохраняет Наталью и подписывает с ней новый контракт. Когда я прочитала, что у неё нет контракта, мне было очень жаль. Мне казалось, что её нужно сохранить в любом качестве — хоть помощником тренера, хоть в другой роли. В итоге всё сложилось. И мне кажется, это отличный результат совместной работы — и со стороны клуба, и со стороны самой волейболистки», – сказала Грачёва в эфире радио «Движение».

36-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. Прошедший сезон стал для неё 17-м за столичную команду. В составе московского клуба она шесть раз брала золото чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а также трижды выигрывала национальный Суперкубок.