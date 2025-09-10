Скидки
Волейбол

Грачёва поделилась мнением, почему Гончарова не уехала играть в зарубежный клуб

Серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая волейболистка Татьяна Грачёва поделилась мнением, почему российская волейболистка Наталия Гончарова не уехала играть в один из зарубежных клубов. Ранее Гончарова заключила новый контракт с московским «Динамо».
— Почему, по вашему мнению, Наталия не уехала играть за границу? Это финансы, уровень, личные обстоятельства?
— Я, честно говоря, не слышала, чтобы она искала варианты за рубежом. Да, об этом говорили в кулуарах, но сама Наталия на эту тему ничего не заявляла. Она недавно вышла замуж — мало ли, какие у неё были планы в жизни. У красивой молодой женщины может быть много разных приоритетов.

Сейчас в спорте непростая ситуация, и, даже если где-то были клубы, которые хотели бы её видеть, по каким-то причинам они не могли этого сделать. Так что это вполне объяснимо, – сказала Грачёва в эфире радио «Движение».

Новости. Волейбол
