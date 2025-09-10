Скидки
Волейбол

Грачёва: у Гончаровой достаточно ума и опыта, чтобы не создавать конфликтных ситуаций

Грачёва: у Гончаровой достаточно ума и опыта, чтобы не создавать конфликтных ситуаций
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2000, бывшая волейболистка Татьяна Грачёва высказалась о том, насколько может повлиять возвращение Наталии Гончаровой в состав московского «Динамо». Ранее сообщалось, что после 17 сезонов в клубе Гончарова собирается продолжать карьеру за рубежом, но в итоге «Динамо» и волейболистка достигли нового соглашения.

— Нет ли риска, что Гончарова может стать своего рода «миной замедленного действия» в ментальном плане для команды? Всё-таки она больше не капитан, ситуация с её уходом и возвращением была неоднозначной. Это может повлиять на атмосферу?
— Нет, я так не думаю. Просто почему-то все решили, что Наталия — какая-то вредная или высокомерная. Но это совершенно не так. Она действительно заслужила особую роль в клубе. Однако если командой грамотно управлять, все игроки будут понимать свою зону ответственности и вклад в общее дело.

Сейчас у «Динамо» новый тренер — Ришат Гилязутдинов. Он выиграл абсолютно всё на клубном уровне: и клубный чемпионат мира, и Лигу чемпионов, и чемпионат России, и Кубок. У него огромный опыт, и он точно сможет отрегулировать любые вопросы внутри команды. Но и у самой Гончаровой достаточно ума и опыта, чтобы не создавать никаких конфликтных ситуаций. Да их и не должно быть, – сказала Грачёва в эфире радио «Движение».

