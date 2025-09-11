«Отдыхающие — успешные люди». Кобзарь — об отеле, в котором проводит отпуск Овечкин

Российский волейболист Игорь Кобзарь рассказал, что отдыхающие в турецком отеле, где проводил летом отпуск хоккеист Александр Овечкин, в основном — более или менее успешные люди. Попасть в этот отель может любой, но номера доступны только тем, кто готов платить от $ 1,5 тыс. за сутки.

«Случайно познакомились четыре года назад, когда отдыхали в отеле и увидели, что играют в волейбол. Подошёл – там Овечкин. Пары действий хватило, чтобы понять: подошёл профессионал. В первый год играли только две команды – он собирал свою, а я свою. Сейчас доходит до шести команд, играем по кругу. Зайти может любой отдыхающий. Большинство там — обычные люди, не спортсмены, но среди них встречаются интересные. При этом специфика отеля такая, что со стороны туда не попасть, а позволить себе номера могут только более или менее успешные люди. Цены на проживание очень приличные. От $ 1500 в сутки. И это по предварительной брони – если успел отхватить в январе», – приводит слова Кобзаря Sports.ru.