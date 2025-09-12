Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, на Филиппинах стартует чемпионат мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 1-й тур. Мужчины (время — московское):

13:00. Группа А. Филиппины — Тунис.

В чемпионате мира примут участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года переиграла команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.