Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, продолжится Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура проведут команды группы Б.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Расписание матчей 12 сентября (время московское):

16:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».