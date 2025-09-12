Международная федерация волейбола обновила рейтинг женских сборных после ЧМ-2025
Международная федерация волейбола (FIVB) на сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских сборных команд после чемпионата мира 2025 года, который прошёл в Таиланде.
На минувшем ЧМ победу одержала сборная Италии, которая в финале переиграла команду Турции в пяти сетах. В матче за бронзу бразильянки победили японок в пяти партиях.
ЧМ-2025 (ж) . Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Турция
Окончен
2 : 3
Италия
Турция: Варгас - 33, Эрдем Дюндар - 19, Каракурт - 12, Айдын - 10, Гюнеш - 9, Озбай - 2, Орге Гюнер, Баладын, Джек, Джебеджиоглу, Шахин, Калач, Эркек, Акарчесме
Италия: Эгону - 22, Силла - 18, Антропова - 14, Данези - 7, Нервини - 6, Фар - 5, Джованни - 4, Орро - 2, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Акрари
Обновлённый рейтинг женских сборных от FIVB:
- Италия — 484,15 очков;
- Бразилия — 428;
- Турция — 368,09;
- Польша — 359,85;
- Япония — 346,26;
- Китай — 337,02;
- США — 335,03;
- Нидерланды — 270,58;
- Сербия — 261,31;
- Германия — 254,86.
Cегодня, 12 сентября, на Филиппинах стартует мужской ЧМ-2025 по волейболу. Он завершится 28 сентября.
