Международная федерация волейбола обновила рейтинг женских сборных после ЧМ-2025

Международная федерация волейбола (FIVB) на сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских сборных команд после чемпионата мира 2025 года, который прошёл в Таиланде.

На минувшем ЧМ победу одержала сборная Италии, которая в финале переиграла команду Турции в пяти сетах. В матче за бронзу бразильянки победили японок в пяти партиях.

Обновлённый рейтинг женских сборных от FIVB:

Италия — 484,15 очков; Бразилия — 428; Турция — 368,09; Польша — 359,85; Япония — 346,26; Китай — 337,02; США — 335,03; Нидерланды — 270,58; Сербия — 261,31; Германия — 254,86.

Cегодня, 12 сентября, на Филиппинах стартует мужской ЧМ-2025 по волейболу. Он завершится 28 сентября.