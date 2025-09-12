Матч открытия ЧМ по волейболу среди мужчин: где смотреть трансляцию, во сколько начнётся

Сегодня, 12 сентября, состоится матч открытия чемпионата мира по волейболу среди мужчин между сборными Филиппин и Туниса. Игра пройдёт на арене «Молл оф Азия-Арена» (Пасай, Филиппины). В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года переиграла команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

