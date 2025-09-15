Скидки
Главная Волейбол Новости

США — Португалия: прямая трансляция матча ЧМ по волейболу среди мужчин начнется в 16:00

Начало прямой видеотрансляции матча ЧМ по волейболу среди мужчин США — Португалия
Комментарии

15 сентября в 16:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди мужчин между сборными США и Португалии.

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 16:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Португалия
США: Гарсиа - 11, Эверт - 11, Чэмплин - 10, МакГенри - 8, Джендрик II - 7, Кристенсон - 3, Энсинг, Пастёр, Дагостино, Аверилл, Ма'а, Робинсон, Шоджи, Нидж
Португалия: Мартинш - 12, Пинто - 9, Маркеш - 8, Тавареш - 6, Цветичанин - 3, Родригеш - 3, Перейра - 2, Диас - 1, Сантос, Феррейра, Казаш, Виолаш, Соуза, Менезеш

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира - 2025 (м)
Турнирная таблица чемпионата мира - 2025 (м)
