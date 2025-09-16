Сербия — Китай: прямая трансляция матча ЧМ по волейболу среди мужчин начнётся в 16:00

Сегодня, 16 сентября, в 16:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди мужчин между сборными Сербии и Китая. Игра пройдёт на арене «Молл оф Азия-Арена» (Пасай, Филиппины).

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

