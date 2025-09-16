Скидки
Волейбол

Сербия — Китай: прямая трансляция матча ЧМ по волейболу среди мужчин начнется в 16:00

Сербия — Китай: прямая трансляция матча ЧМ по волейболу среди мужчин начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, в 16:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди мужчин между сборными Сербии и Китая. Игра пройдёт на арене «Молл оф Азия-Арена» (Пасай, Филиппины).

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2025 (м) . Группа H. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 16:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Китай
Сербия: Лубурич - 17, Перич - 11, Неделькович - 11, Стефанович - 8, Куинджич - 4, Йовович - 2, Гайович - 1, Николич, Негич, Машулович, Ивович, Машулович, Тодорович, Брборич
Китай: Бинь - 16, Чуань - 9, Шикунь - 9, Юнчжень - 4, Лю - 3, Юаньтай - 2, Вэнь - 1, Цзи - 1, Хэбинь, Ли, Яочэнь, Чжэцзя, Цзуншуай, Ли

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира - 2025 (м)
Турнирная таблица чемпионата мира - 2025 (м)
