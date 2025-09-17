Скидки
Волейбол

Словения — Германия: прямая трансляция матча ЧМ по волейболу среди мужчин 2025 начнется в 16:00

Начало прямой видеотрансляции матча ЧМ по волейболу среди мужчин Словения — Германия
Комментарии

17 сентября в 16:00 по мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди мужчин между сборными Словении и Германии.

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2025 (м) . Группа E. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 16:00 МСК
Словения
Окончен
3 : 1
Германия
Словения: Штерн - 18, Штерн - 16, Муянович - 16, Козамерник - 10, Паенк - 7, Ропрет - 3, Брачко - 2, Шталекар - 1, Маровт, Окроглич, Ковачич, Урнаут, Кржич, Найдич
Германия: Рёрс - 22, Бранд - 14, Бреме - 11, Крик - 10, Грозер - 8, Джон - 3, Циммерман - 2, Гравен, Райхерт, Петер, Краге, Бурггреф, Мовинкель, Торви

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира - 2025 (м)
Турнирная таблица чемпионата мира - 2025 (м)
«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!
«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!

Виды волейбола, о которых вы не знали:

