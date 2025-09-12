Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Филиппины – Тунис, результат матча 12 сентября 2025, счет 0:3, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Мужская сборная Филиппин разгромно проиграла Тунису в матче открытия домашнего ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Филиппин потерпела поражение от команды Туниса в матче открытия домашнего чемпионата мира 2025 года среди мужских команд. Встреча прошла в филиппинском городе Пасай и завершилась победой тунисцев в трёх сетах со счётом 25:13, 25:17, 25:23.

ЧМ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
12 сентября 2025, пятница. 14:00 МСК
Филиппины
Окончен
0 : 3
Тунис
Филиппины: Багунас, Ибаньес, Ретамар, Лоренцо, Малабунга, Калингкинг, Эспехо, Тагиболос, Ордьялес, Ададжар, Джозафат, Рамирес, Буддин, Дискитадо
Тунис: Буссабах, Кадхи, Бен Слиман, Карамусли, Буазиз, Хамза, Нагга, Баккур, Ридене, Мбареки, Бен Ромдан, Бен Тахар, Бонгуи, Корбосли

Тунис набрал три очка в группе А и лидирует в таблице, Филиппины без очков идут последними.

В следующем матче 16 сентября Тунис сыграет со сборной Ирана, Филиппины встретятся с Египтом.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года переиграла команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Календарь ЧМ-2025 (м)
Турнирная таблица ЧМ-2025 (м)
Материалы по теме
Кто выиграет мужской ЧМ-2025 по волейболу? Претендентов хватает
Кто выиграет мужской ЧМ-2025 по волейболу? Претендентов хватает
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android