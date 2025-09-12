Мужская сборная Филиппин разгромно проиграла Тунису в матче открытия домашнего ЧМ

Сборная Филиппин потерпела поражение от команды Туниса в матче открытия домашнего чемпионата мира 2025 года среди мужских команд. Встреча прошла в филиппинском городе Пасай и завершилась победой тунисцев в трёх сетах со счётом 25:13, 25:17, 25:23.

Тунис набрал три очка в группе А и лидирует в таблице, Филиппины без очков идут последними.

В следующем матче 16 сентября Тунис сыграет со сборной Ирана, Филиппины встретятся с Египтом.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года переиграла команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.