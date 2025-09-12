Скидки
ЧМ по волейболу среди мужчин — 2025: результаты на 12 сентября, календарь, таблица

ЧМ по волейболу среди мужчин — 2025: результаты на 12 сентября, календарь, таблица
Сегодня, 12 сентября, на Филиппинах стартовал чемпионат мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. В матче открытия турнира встречались сборные Филиппин и Туниса. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап. Мужчины. Результаты:

Группа А. Филиппины — Тунис — 0:3 (25:13, 25:17, 25:23).

Во второй игровой день ЧМ-2025 состоятся восемь матчей между командами групп B, D, E и G.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года переиграла команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

