Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в матче Кубка Победы

Сегодня, 12 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура проводят команды группы Б. Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли представительниц «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».