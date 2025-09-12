Скидки
Канада — Ливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
05:30 Мск
Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в матче Кубка Победы

Сегодня, 12 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура проводят команды группы Б. Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли представительниц «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21).

Кубок Победы (ж) . Группа Б. 4-й тур
12 сентября 2025, пятница. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Мухаметшина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Коновалова
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Потапова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
