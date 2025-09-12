Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в матче Кубка Победы
Поделиться
Сегодня, 12 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура проводят команды группы Б. Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли представительниц «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21).
Кубок Победы (ж) . Группа Б. 4-й тур
12 сентября 2025, пятница. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Мухаметшина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Коновалова
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Потапова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская
Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:
- «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21).
Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».
Комментарии
- 12 сентября 2025
-
18:08
-
15:40
-
15:19
-
10:38
-
09:55
-
09:30
-
09:28
- 11 сентября 2025
-
22:25
-
10:24
- 10 сентября 2025
-
21:24
-
21:00
-
20:44
- 9 сентября 2025
-
14:43
- 7 сентября 2025
-
18:16
-
17:56
-
17:46
-
14:05
-
10:49
-
09:52
-
09:45
-
09:36
- 6 сентября 2025
-
20:10
-
18:40
-
18:26
-
18:08
-
15:45
-
13:31
-
09:40
-
09:35
-
09:35
- 4 сентября 2025
-
22:29
-
22:18
-
19:53
-
18:50
-
14:49