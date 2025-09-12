Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куба — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
08:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 13 сентября

Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 13 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 13 сентября, на Филиппинах стартует чемпионат мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 1-й тур. Мужчины (время — московское):

  • 5:00 — США — Колумбия.
  • 5:30 — Канада — Ливия;
  • 8:30 — Куба — Португалия;
  • 9:00 — Япония — Турция;
  • 12:30 — Германия — Болгария;
  • 13:00 — Нидерланды — Катар;
  • 16:00 — Словения — Чили;
  • 16:30 — Польша — Румыния.

В чемпионате мира примут участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Календарь чемпионата мира по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица по волейболу среди мужчин
Материалы по теме
Ну и звездопад! Кто из топ-игроков пропустит мужской ЧМ-2025 по волейболу
Ну и звездопад! Кто из топ-игроков пропустит мужской ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android