Япония — Турция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
09:00 Мск
Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» уверенно обыграла «Заречье-Одинцово» в матче на Кубке Победы

«Уралочка-НТМК» уверенно обыграла «Заречье-Одинцово» в матче на Кубке Победы
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура проводят команды группы Б. «Уралочка-НТМК» обыграла «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:17).

Кубок Победы (ж) . Группа Б. 4-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Уралочка-НТМК
Свердловская область

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:17).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы по волейболу
Турнирная таблица Кубка Победы
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в матче Кубка Победы
