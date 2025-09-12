Скидки
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы, женщины: результаты матчей на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, продолжился Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура провели команды группы Б.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 12 сентября:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21);
  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:17).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

