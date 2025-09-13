Волейболисты сборной США с победы над Колумбией стартовали на чемпионате мира — 2025
Мужская сборная США по волейболу уверенно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура американцы одержали победу над Колумбией. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:14).
ЧМ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
13 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Колумбия
США: Чэмплин - 17, Гарсиа - 12, Эверт - 11, МакГенри - 7, Джендрик II - 5, Робинсон - 2, Энсинг, Пастёр, Дагостино, Кристенсон, Аверилл, Ма'а, Шоджи, Нидж
Колумбия: Мартинес - 11, Бенавидес - 8, Пиза - 7, Мехия - 6, Хименес - 3, Апонза - 2, Амбуила - 1, Мендоса, Рамос, Руис, Кайседо, Ларраондо, Харамильо, Паласиос
В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.
Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.
