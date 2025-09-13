Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Румыния. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Япония – Турция, результат матча 13 сентября 2025, счет 0:3, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Турции по волейболу обыграла Японию в матче чемпионата мира — 2025
Комментарии

Мужская сборная Турции по волейболу уверенно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура турки одержали победу над Японией. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:19).

ЧМ-2025 (м) . Группа G. 1-й тур
13 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Япония
Окончен
0 : 3
Турция
Япония: Онодэра, Мияура, Оцука, Оя, Такахаси, Огава, Исикава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан, Сато
Турция: Тюмер, Матич, Бюльбюль, Мандыраджи, Лагумджия, Лагумджия, Юксель, Хатипоглу, Енипазар, Байрактар, Кайя, Киркит, Коч, Каплан

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Материалы по теме
«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!
«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android