Сборная Турции по волейболу обыграла Японию в матче чемпионата мира — 2025
Мужская сборная Турции по волейболу уверенно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура турки одержали победу над Японией. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:19).
ЧМ-2025 (м) . Группа G. 1-й тур
13 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Япония
Окончен
0 : 3
Турция
Япония: Онодэра, Мияура, Оцука, Оя, Такахаси, Огава, Исикава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан, Сато
Турция: Тюмер, Матич, Бюльбюль, Мандыраджи, Лагумджия, Лагумджия, Юксель, Хатипоглу, Енипазар, Байрактар, Кайя, Киркит, Коч, Каплан
В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.
Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.
Комментарии
